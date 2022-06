17 Fotos Da Casa De Praia Mais Fofa Que Você Já Viu

No quarto principal o amarelo volta como nota contrastante, desta vez acompanhado pela elegância e pela sobriedade do preto. O ambiente é revestido integralmente de branco e as notas de cor são adicionadas apenas pelos acessórios, os lustres de mesa-de-cabeceira e a banqueta de apoio aos pés da cama, com motivos orientais amarelos sobre fundo branco, e os tecidos com marcantes listras pretas.