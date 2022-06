6 ideias geniais para sua cozinha pequena!

Uma das principais dúvidas na hora de se escolher os móveis para uma cozinha é: trabalhar com armários e balcões modulados ou planejados? Ambos têm suas vantagens e desvantagens. Os armários modulados são mais econômicos, pois se apresentam em tamanhos pré-definidos, o que pode acarretar em ajustes posteriores na hora da montagem. Já os móveis planejados, ainda que a um custo maior, oferecem a possibilidade de se ajustar perfeitamente a seu espaço, além de oferecer soluções de design diferenciadas.

Aqui, por exemplo, temos um conjunto de armário planejados, um projeto das arquitetas Claudia Albertini e Chris Silveira, de São Paulo, no qual o tom rubro-negro da cozinha equilibra-se com harmonia com os tons mais claros do restante da decoração. O projeto caprichado ainda se completa pelo bom design da iluminação, com destaque para as luminárias que ficam sobre o balcão e que trazem um charme todo especial a essa peça.