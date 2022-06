6 dicas para organizar o quarto das crianças

Para as crianças menores, uma bela dica para ajudar na organização de roupas, brinquedos e livros é trabalhar com nichos. Os nichos se estabelecem hoje em dia como uma opção das mais interessantes na decoração de quartos infantis, já que são elementos razoavelmente econômicos e que oferecem vasta possibilidade de uso dentro do ambiente. Os nichos podem ser trabalhados como peças de organização assim como elementos estéticos dos mais criativos e elegantes. Neste quarto infantil que transborda charme e sofisticação, projeto do estúdio Arquitetura e Interior, do Rio de Janeiro, temos nichos coloridos que ajudam na organização dos brinquedos e são parte fundamental do décor do quarto. Reparem nos nichos no canto esquerdo da foto, que trazem pequenas portas de correr vazadas, o que permite guardar peças que requeiram mais cuidado e atenção e ainda assim manter a harmonia com todo o estilo da decoração.