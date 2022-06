8 Aspectos de uma casa no campo para você se inspirar

Alguns dos expoentes da arquitetura do final do século 19 e início do século 20 exerceram uma influência a nível mundial não só pelo desenvolvimento notável em nível teórico, mas também a nível prático, trazendo essas teorias a uma série de obras que provam essas declarações.

Entre esses arquitetos, estão Le Corbusier e Frank Lloyd Wright, este último sobre o qual falaremos hoje. Wright desenvolveu sua teoria e sua obra com base nas condições que o lugar ditava e havia uma forte influência do ambiente natural na concepção de sua obra. Entre alguns de seus conceitos mais conhecidos, está a produção da obra Casas de Pradaria (Prairie Houses), resultado da compreensão do espaço onde se situavam. Estas casas foram, por sua vez, fortemente influenciado pela arquitetura japonesa tradicional (arquitetura vernacular talvez a maior influência foi em toda a arquitetura moderna) e uma sensação de horizontalidade e verticalidade que estabelecia o jogo de formas.

Parte de toda influência teórica e prática de Wright (o que seria muito difícil desenvolver inteiramente nestas linhas) é uma referência para a arquitetura atual e neste trabalho do estúdio alemão Müllers Büro vemos como ela se estende por todo o mundo.