7 salas de estar para todos os estilos!

Vamos agora dar uma olhada em alguns do principais estilos presentes na decoração de residências, tanto no Brasil como no restante do mundo. O estilo moderno se caracteriza por ser um reflexo da época em que vivemos. Quem mora em um ambiente de estilo moderno se sente completamente alinhado e antenado com os movimentos sociais, culturais e estéticos de nosso século. Por isso, o estilo moderno investe em ambientes clean, em peças elegantes e que primam pelas linhas retas e pelo investimento em um viés tanto artístico quanto estético; seus ambientes contam com tetos e paredes em tons claros, evitando ainda o uso excessivo de estampas.

Estas características podem ser percebidas nesta linda sala de linhas modernas, um projeto do estúdio Vismaracorsi Arquitectos, aqui de nossa vizinha Argentina, com espaços amplos e uma sensação de leveza geral no ambiente. Reparem no design das poltronas, peças belas e charmosas que se integram de forma eficiente a todo o estilo da decoração.