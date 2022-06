Casa de madeira com decoração clássica vai te encantar!

Este ambiente da casa é um misto de hall de entrada com sala de estar e parece ser tirada de um filme antigo. Nela vemos que a madeira é rústica também no interior: mesmo pintada de branco, podemos ver os miolos dos troncos transversais.

Já os itens de decoração todos clássicos: a decoração no teto, um lustre tradicional, uma cortina dupla – uma estampada e outra verde – e um tapete também com estampas tradicionais. Não podemos deixar de mencionar que todos os móveis são de estilo clássico bem característicos: estantes, sofá, poltronas e um criado mudo no canto.