Como escolher uma escrivaninha?!

As escrivaninhas ou mesas de trabalho são ótimas aquisições para quem trabalha, estuda ou até mesmo para algumas tarefas de casa. Ela pode ser um dos elementos principais do escritório, sala de TV ou do quarto. Principalmente, para aqueles que passam boas horas do dia focados nos estudos, no trabalho, fazendo o orçamento da casa ou organizando documentos.

A escrivaninha é o tipo ideal de mesa para praticar diversas atividades, pois é um móvel versátil que pode oferecer funcionalidade com design e charme. Este item do mobiliário pode seguir em vários formatos. Além disso, ela pode trazer consigo alguns acessórios e misturar diferentes estilos de decoração, como moderno, vintage, provençal, rústico, minimalista e colonial. Fica a seu critério a escolha do estilo que mais tem a ver com o ambiente onde ela vai ser adicionada.

Os modelos de escrivaninha podem variar muito. Seja de material, tamanho, funcionalidade e estilo. Essas peças podem aparecer trazendo gavetas, nichos, prateleiras, suporte para teclado e suporte para monitor. Elas também podem ser anexadas a outros móveis, como uma forma de deixar a área ainda mais adequada para quem está focado no trabalho.

Pelo fato de a escrivaninha ser um móvel que pode ser apresentada em diferentes formatos e materiais, selecionamos algumas dicas e informações sobre os modelos disponíveis. Assim, você pode fazer a escolha certa na hora de comprar a sua. Fique por dentro!