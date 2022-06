Como ter uma casa ecológica

A primeira medida a ser tomada é fazer o máximo uso da iluminação natural, com amplas janelas e cortinas leves que filtrem delicadamente a luz do sol. A seguir, a primeira providência a se tomar é trocar todas as lâmpadas incandescentes por fluorescentes, já que as primeiras desperdiçam 90% da energia em forma de calor. Já as lâmpadas fluorescentes duram cerca de dez vezes mais do que as incandescentes e, por isso, são um pouco mais caras. Mas vão bem em qualquer casa, sem a necessidade de nenhuma instalação especial. Só saiba que, como elas não podem ter a intensidade diminuída, acabam gastando mais energia em ambiente com tetos rebaixados. Também devem ser descartadas com cuidado, em depósitos especiais, pois contêm uma pequena quantidade de mercúrio. Outra alternativa são as lâmpadas em LED, mais caras do que as fluorescentes, mas que duram 35 vezes mais do que as incandescentes e dois a quatro vezes mais do que as fluorescentes. Elas são ótimas em tetos rebaixados, mas têm um foco direcionado. As lâmpadas com o selo Energy Star são as únicas que iluminam todo o ambiente por igual. Lembre-se ainda que as casas de hoje têm uma série de vampiros de energia, que são os aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos permanentemente conectados à rede elétrica. Opte por conectá-los em réguas elétricas com interruptores de corrente, de modo que possa desligá-los todos ao mesmo tempo, sempre que eles não estão sendo utilizados. Ganha-se muita economia com uma ação tão simples quanto essa. Outra atitude simples e que vale a pena é começar a lavar as roupas na máquina no modo água fria ou ecológico . Isso porque cerca de 85% da energia gasta na lavagem de roupas se destinam a manter a água quente. Também pense em trocar seu ar-condicionado por um ventilador de teto, pois este usa 36 vezes menos energia do que o ar-condicionado. Mas ainda não acabou: você pode instalar uma claraboia no seu telhado a fim de conseguir mais energia solar. Ou ainda painéis de captação solar, que geram energia limpa e renovável. Além de poder armazenar a energia que sobra em baterias, a instalação desses painéis gera uma redução de 15 kg na emissão de carbono, o que equivale ao dióxido de carbono absorvido por 88 árvores.