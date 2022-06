12 Banheiras estilosas e confortáveis

As banheiras vitorianas, modelo antigo do artigo, com pés e solta no ambiente, estão na moda. Elegante, com ralo escondido para evitar acidentes com crianças, essas banheiras podem ser de ferro fundido ou quarrycast – um composto de rochas vulcânicas misturado com resina. Normalmente são esmaltadas, o que preserva a peça, evitando que amarele ou desbote como as banheiras de fibra. Esse ambiente parece mais um quarto de banho, com a banheira, um sofá e um grande armário de roupas.