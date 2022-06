Como manter seu ático aquecido!

Para aproveitar todos os espaços da casa, é muito comum que se construa um ático. O ático é um cômodo construído abaixo do telhado, e costuma ter o pé direito mais baixo que os outros ambientes da casa. Também são cada vez mais comuns flats montados na parte superior dos edifícios, sobretudo em países da Europa. Esses apartamentos costumam ser premiados por vistas maravilhosas.

O problema desses cômodos é que, por estarem sempre na parte superior do edifício ou casa, eles recebem todo a friagem que vem dos pisos inferiores.

Apesar de sua localização não tão privilegiada dentro da casa, com alguns elementos simples é possível deixa-lo bastante aconchegante e transformá-lo em um quarto a mais na casa. Em países europeus, onde o frio é mais forte, a maioria das pessoas possui aquecimento central durante a maior parte do dia. A casa fica quentinha, mas o reflexo chega na conta de luz e gás no fim do mês, que costuma vir bem altas.

Além disso, a maior parte desses sistemas de aquecimento é feita a partir da queima de gás natural, o que implica num grande nível de poluição e emissão de gases do efeito estufa. Assim, para além da economia, uma decoração que ajude a manter a casa aquecida também contribui para um planeta mais sustentável.



Sobretudo nos dias frios, alguns cuidados são necessários para aquecer e manter a temperatura alta no seu ático. Para quem possui algum tipo de aquecedor em casa, o ideal é deixar o aparelho aceso por um certo período de tempo (meia hora ou mais), e depois, para não gastar muita energia elétrica, desligar o aquecedor e tomar precauções para que o calor não saia do quarto, deixando as janelas e portas fechadas todo o tempo – e sempre com o cuidado de não deixar nada incandescente como velas ou incensos quando estiver em ambientes muito fechados. Além disso, se você dormir em esse cômodo, não é saudável ter plantas durante a noite, porque elas emitem gás carbônico em grande quantidade.

Além disso, é necessário lembrar que há dois tipos de materiais: os condutores e os isolantes térmicos. Os materiais metálicos são os melhores condutores térmicos. Já os melhores isolantes são a cerâmica, o vidro, a madeira, a lã, a lã de vidro, tecidos em geral, espuma, etc. Assim, uma boa saída é abusar desses materiais, sempre combinando o uso prático (isolar o frio) de sua utilidade decorativa.

Se o seu problema é o frio, outra dica importante é abusar de materiais de lãs e tapetes felpudos. Carpetes simples também funcionam como bons isolantes térmicos. Além disso, cortinas grossas também contribuem para manter o calor dentro e impedir que o frio entre.

Além disso, prefira as lâmpadas incandescentes às fosforescentes, porque elas costumam emitir mais calor e sua cor amarelada da uma maior sensação de aquecimento. Também tenha cuidado com frestas, ou correntes de ar. Nos piores dias, fique atento em deixar o máximo possível de portas fechadas, para justamente evitar o vento encanado. Certifique-se que as janelas se fecham por completo, e não deixam pequenos espaços por onde entrar o frio. Além disso, durante o dia, é necessário aproveitar a luz do Sol para aquecer e reduzir a umidade dos ambientes. A parte boa é que os áticos costumam ser sempre bastante iluminados pelo Sol.