História e modernidade em uma só casa!

O projeto ainda desenvolveu um esquema de circulações e funcionamento simples e claro, de leitura intuitiva. A área central da casa é responsável pela maior parte do sistema de circulações que divide a casa em duas áreas fundamentais: uma social junto ao acesso principal da rua, e outra íntima, esta mais reservada.

As funções mais comuns da casa, como a cozinha, área de estar e lavabo, foram localizadas no volume mais antigo da construção, preservando sua memória. As demais áreas, que pressupões um grau de intimidade maior, foram integradas no volume oposto, abrigando duas suítes, espaço multifuncional e o quarto principal com closet e banheiro. Abaixo deste nível que integra a maior parte dos ambientes, ainda foi incorporada uma garagem, lavanderia e sala multiuso.