Casa incrível em plena as montanhas

O terraço da casa possui um longo guarda-copo de vidro com uma confortável área lounge perfeita para passar momentos com amigos, lendo um livro ou apenas apreciando a vista. Construído com uma estrutura de madeira e preenchido com um estofado super aconchegante, essa área lounge além de ter uma moderna tenda ainda conta uma lareira de exterior – que é perfeita para tomar um bom vinho ao anoitecer. Charme e beleza sem fim!