7 maneiras de iluminar a sua sala!

O abajur para sala de estar ajuda a criar um ambiente tranquilo e aconchegante. A palavra abajur vem do francês abat-jour, que significa algo como diminuir a luz. A primeira regra para escolher o melhor abajur é combiná-lo com o estilo da sua casa. Se o ambiente for rústico ou retrô, uma opção também é usar abajur para sala de estar com um toque sofisticado.Você pode usar em uma mesinha de canto ou ao lado de algum móvel como rack, estante ou sofá. Use a cúpula do abajur com texturas e tecidos variados, como linho, sedas, materiais reciclados, tecidos florais ou coloridos. Acrescente este acessório na sala de estar e transforme o ambiente da sua casa. Na foto, o ambiente desenvolvido pela Neoarch, é um ótimo exemplo de como o abajur funciona na decoração.