10 cozinhas externas para ter o quintal perfeito

Esta cozinha está projetada para acompanhar o jardim com piscina. Sem dúvidas o design da cozinha foi pensado em função da totalidade do jardim, priorizando não apenas o conforto de cozinhar no quintal, mas também a integração dos espaços.

Com um teto que dá sombra e protege da chuva, temos um espaço completo, com uma mesa para desfrutar, lá mesmo, do que se cozinha. Atenção ao detalhe da porta que fecha a cozinha, deixando tudo protegido e pronto para voltar a ser utilizada quando for aberta.