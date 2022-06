Reformule o quintal e ganhe um pátio maravilhoso!

Veja só no que transformou aquela área em obras: em um terraço em estilo rústico, com traves de madeira escura no teto contrastando com o fundo branco. A bancada da cozinha aposta na tonalidade avermelhada, mas a área da churrasqueira prefere a cor preta. Junto com a cor branca, elementos pretos e em madeira avermelhada compõem um ambiente elegante, coroado pelo lustre em ferro. O piso também joga com tons de cinza, bege e grafite, completando a decoração.