Diferentes estilos: uma maravilhosa casa portuguesa!

Seguindo algo que já é ensaiado nos fundos da casa, o interior apresenta uma grande profusão de materiais. Entretanto, o interior eleva o grau de intimidade com o ambiente e esses materiais podem ser notados com mais carinho, com mais atenção e toque. A madeira, com textura aparente (como a das paredes) ou mais discreta (como a do forro), dá o tom do espaço. A cor acinzentada da bancada da pia contrasta com a madeira e com o próprio móvel no qual se fixa, estabelecendo assim um gostoso jogo de cores em tonalidade pastel.