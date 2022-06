Uma casa de vidro e de sonhos!

O vidro é um material descoberto há muito séculos atrás e usado até hoje das mais diversas maneiras. Ninguém sabe ao certo como foi descoberto, mas suspeita-se que antigos navegadores faziam fogueiras nas praias para não sofrerem tanto nas noites de frio e que, em uma certas feita, a areia e o calcário das conchas eram capazes de se fundir. Não se sabe ao certo se isto é verdade, mas faz sentido, visto que desta mistura, desta fusão nasce o vidro.

Ele foi aperfeiçoado ao longos dos séculos e hoje contamos com uma gama quase infinita de tipos de vidros, variando em durabilidade, resistência, cor, etc. Sua variedade e beleza são tão grandes que casas são concebidas, muitas vezes tendo-o como um material norteador das formas e da definição dos espaços. O escritório paulistano Reinach Mendonça usou e abusou de elementos envidraçados em uma de suas muitas casas feitas no estado paulista, tanto que ela recebeu o nome de Casa de Vidro . É claro que ela não é feita apenas desse material, mas o seu protagonismo é tão grande que ela merece esse apelido. E é exatamente ela que iremos apresentar em seguida em todo o seu esplendor e transparência. Mal sabiam os antigos navegadores que sua descoberta acidentam numa noite de frio sob as estrelas resultaria em algo tão belo assim, capaz de ser chamada de obra de arte!