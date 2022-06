Uma casa de família dos sonhos!

Quando você anda por um bairro de uma das grandes cidades do Brasil o que você vê? O que predomina na paisagem? Árvores, vegetação e vida ou muros e mais muros capazes de cobrir quilômetros de fechamento? A última opção

tem se tornado cada vez mais frequente em nossas cidades. O uso de grades, por exemplo, aumenta exponencialmente a cada ano. Antigas praças abertas ao público e convidativas aos que moram em seu entorno tem virado antros gradeados de uso exclusivo para alguns afortunados que são permitidos entrar.

Como consequência disso, as casas tem se tornado cada vez mais muradas e gradeadas. As casas, em geral, são um reflexo daquilo que a cidade lhes oferece de segurança, conforto e receptividade. Uma cidade cheia de grades e muros terá uma casa cheia de grades e muros, pois essas também são parte da cidade e espelham as decisões tomadas pelo poder público. Com isto em mente, o Estúdio Daniel Cruz concebeu uma casa aberta, sem muros. A localização em uma parte segura da cidade com certeza ajuda, mas a ousadia de não gradeá-la e transformá-la numa prisão privada faz com que este projeto tenha que ser admirado. São por estes motivos que aqui trazemos uma linda casa, capaz de conquistar a todos pela entrada simpática que não nega a rua, não nega o espaço público. Muito pelo contrário: quer ser um só com ele, mesmo preservando a intimidade dos seus habitantes, os quais, como se verá, tem um espaço fantástico de lazer no fundo da casa|!