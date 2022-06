Sinuosidades de uma linda casa!

Este ambiente, quando iluminado por uma padrão semelhante ao que encontramos na sala de estar presente na entrada, tem suas paredes, suas superfícies diluídas de tal forma que o branco faz com que as variações de sombra quase desapareçam e a sensação de profundidade se atenue fortemente. Isto faz com que dois elementos se destaquem: a mesa e o espelho. A textura da mesa sobressai em relação ao branco e o espelho confere movimento, seja com o reflexo do outro lado do espaço ou com o reflexo das próprias pessoas que estão no ambiente.