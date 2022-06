As pétalas de uma linda casa!

Imagine um arquiteto se apaixonando por uma régua de curva francesa, aquelas réguas cheias de voltas e volúpias que sempre vemos nos kits escolares e até profissionais. A paixão se desenvolve até o ponto em que não se pode saber onde começa um e termina o outro.

Este parece ser o resumo do relacionamento que Nícolas Kílaris desenvolveu com tal instrumento. As residências por ele projetadas são sempre dotadas de uma enorme profusão de curvas e formas circulares ou semi-circulares. Essa é uma característica muito própria de sua arquitetura, muita particular do trabalho que desenvolve desde fins dos anos oitenta. Oscar Niemeyer é clara influência para seu trabalho, mas Nícolas leva essa influência além e exacerba ainda mais os movimentos sinuosos que o mestre da arquitetura moderna brasileira empregava em suas magnífica obras! Na casa que mostraremos a seguir, é possível ver que essas curvas, essa sinuosidade anteriormente citada não fica só no discurso e toma conta tanto da fachada como dos ambientes internos, incluindo o mobiliário e sancas de gesso, as quais também conduzem a luz numa disposição capaz de criar um dado movimento que luminárias comuns não podem criar.

Esta é a espetacular e inovadora arquitetura de Nícolas Kílaris e mostraremos a seguir a Casa Flora, mais um belo exemplo do que este arquitetura formado na PUCCamp é capaz de fazer quando em posse de curvas e mais curvas!