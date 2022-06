As linhas curvas de uma casa magnífica!

As curvas estão presentes em todos os cantos: na espiral das conchas dos moluscos, na sinuosidade da saia rodada de uma dançarina, no gesto leva da fita que amarra o cabelo de alguém e até mesmo nos gestos que um maestro executa para conduzir sua orquestra. E é dessa maneira que o arquiteto Nícolas Kílaris conduz os delicados e precisos desenhos de suas obras: como uma orquestra. Assim como cada um dos instrumentos tem um papel a desempenhar numa sinfonia, cada uma das curvas das verdadeiras composições projetadas por Nícolas atendem ao desenho preciso de suas mão através da pena da caneta com que grafa o papel.

Formando na PUCCamp, Nícolas desde muito cedo desenvolve um estilo extremamente pessoal, sem, no entanto, deixar de olhar para a referência dos grandes mestres da arquitetura. Um deles, Oscar Niemeyer (no qual Nícolas se inspira, ao menos num primeiro momento), disse durante a organização e curadoria em uma exposição sobre sua obra organizada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP que a linha curva não é nada sem a linha e vice-versa, pois uma precisa da outra para que o contraste existe e as propriedades, a beleza de cada uma delas possa saltar aos olhos e acariciar nossos sentidos. O antigo mestre estava certo e Nícolas parece ter compreendido isso, pois suas casa possuem uma volúpia tão grande curvas que qualquer linha reta no local assume contraste instantâneo, levando-a a se tornar beleza em meio a beleza, harmonia em meio a harmonia.

E é sobre uma dessas composições com as quais Nícolas no brinda que falaremos a seguir. Uma casa com voltas e mais voltas para chegar num ponto único e inequívoco: a beleza.