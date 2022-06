Uma espetacular casa em bloco!

Logo abaixo do longilíneo bloco de concreto se esconde um dos ambientes mais belos desta casa. Um piscina que parece imitar a forma do bloco, mas desta vez posicionada em sentido oposto ao deste último, aparece como alternativa de lazer para os momentos de relaxamento. Entretanto, o seu grande segredo, o detalhe que a torna verdadeiramente especial, é o seu posicionamento entre a luz do sol e a sombra abaixo do grande bloco. Um verdadeiro jogo de sabedoria dos volumes sob a luz.