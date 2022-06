Uma casa linda e a mata como sua vizinha!

Quais são os melhores materiais para se construir uma casa? Cada arquiteto e arquiteta, design de interiores, construtor ou pessoa do ramo terá uma opinião diferente, assim como os próprios moradores das diferentes casas feitas com os mais variados tipos de material. Os arquitetos da Infinity Space não revelaram qual o seu material preferido, no entanto, eles escolheram a madeira como material de destaque no projeto que mostraremos logo mais. Afinal, se estamos num país onde as terras são abundantes e possuímos uma vasta gama de diferentes tipo de madeira (muitas delas de alta qualidade e só encontradas de maneira original aqui no Brasil) porque não podemos nos aproveitar desse potencial. É claro, e enfatizamos isto para que não restem dúvidas, que a madeira deve ser sempre cortada de forma legal e ter o comprovante que mostre a procedência, garantindo que ela não tenha sido extraída por madeireiros ilegais, os quais acabam com nossa floresta e acabam tornando a arquitetura uma grande vila do meio ambiente ao utilizar esse tipo de produto.

Aqui neste projeto, com madeira legalizada e de qualidade, os arquitetos também não ignoraram o passado colonial do país, se utilizando de diversos elementos datados do início do século passado e até mesmo do fim do século XIX. Mas é claro que eles não se ativeram apenas a isto e trouxeram diversos elementos novos e modernos, os quais, quando incorporados sabiamente ao projeto, ganham vida e destaque, fazendo com que tradição e modernidade possam se unir para formar algo maior do que tudo isto: uma casa confortável onde seus habitantes possam viver de maneira tranquila e satisfeita. É sobre uma casa com esse perfil que agora iremos escrever!