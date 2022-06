6 maneiras para decorar um quarto no estilo rústico!

O guarda-roupa é uma peça-chave e é o responsável pela maior parte da decoração de um quarto. Se a intenção é manter o clima rústico do ambiente, use a criatividade e invista em móveis repaginados, que trarão para o ambiente um toque mais natural. Neste ambiente, o guarda-roupa antigo recebeu uma técnica de envelhecimento para ocupar a parede lateral do quarto, compondo a decoração rústica do cômodo com maestria e muito estilo.