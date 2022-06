7 dicas de como reduzir os ruídos em casa!

Casas com pé direito mais alto, sofrem bastante com reverberação do som. A primeira atitude é usar materiais maleáveis que amorteçam o som. Utilizar carpetes na casa ou tapetes com materiais macios, além de gerarem conforto no ambiente, ajudam muito a evitar o som dos passos quando se caminha na casa. Escolha um tapete grosso e fofinho!!! No mercado existem várias opções. Esta é a solução ideal. Um tapete grande na sala ajuda a reduzir o eco. Este ambiente é desenvolvido pelo arquitetos do Studio Guilherme Torres, em São Paulo.