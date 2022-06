Casa de campo nada convencional

O projeto de hoje é um uma fazenda com uma casa nem um pouco tradicional, com traços ultra modernos essa fazenda se destaca dentre as casas tradicionais que lembram a vida campestre de modo tradicional e colonial.

Projetada pelo renomado escritório Studio MK27 esse é um dos mais sensacionais projetos de autoria de Márcio Kogan. Com um clima moderno e contemporâneo essa casa ousada conta com linhas retas e traços marcantes que desafiam o conceito tradicional para esse tipo de arquitetura.

Construído com 316 m², essa casa é a principal propriedade implantada em um condomínio de luxo que fica no interior paulista. Os proprietários, são um casal jovem com três filhas e compraram um casa de descanso para os finais de semana.

Com um esbelto modelo arquitetônico assinado pelo renomado arquiteto Márcio Kogan, os interiores não poderiam ser desapontar – por isso um detalhado projeto de interiores foi especialmente criado pelo escritório 2 L Arquitetura que deu vida à esta casa, tornando-a o ambiente propício para uma jovem família descansar durante férias e feriados.