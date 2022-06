Décor: instale uma parede verde em casa

O jardim vertical permite o emprego de uma vasta possibilidade de tipos de vegetação. Nesse projeto, o jardim vertical, situado no exterior da casa junto à varanda, é composto de samambaias e suas folhas volumosas e exuberantes. Combinadas com as superfícies e móveis de madeira, resultam em um ambiente mais natural e aconchegante, incrementando a qualidade estética e ambiental do espaço.