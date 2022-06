Apê perfeito com vista incrível

Com uma decoração clássica as paredes da suíte ganharam um textura com um elegante papel de parede. Os criado-mudos são vintages e combinam perfeitamente com um lustre tradicional. O banco de veludo acrescenta um toque tradicional que era facilmente encontrado nas residência dos anos 20. Com a correta paleta de cores e a quantidade correta de iluminação é sempre fácil dar vida à qualquer decoração.