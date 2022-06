A casa que oferece um novo olhar!

Se sonha em construir sua casa dos sonhos , um projeto como A Acres é perfeito para você! A equipe da Wildblood Macdonald têm se esforçado para criar algo realmente especial, mas em vez de tentar colocar o seu selo em cada casa, eles claramente prestaram atenção e escutaram seus clientes.

Esta casa é, obviamente, o produto das conversas detalhadas com um cliente decisivo que tinha uma imagem clara do que queria alcançar e só podemos imaginar o quão feliz ele deve ter sido com o resultado final. Uma nova habitação confortável com caráter e estilo suficientes para passar a sensação de algo duradouro e explêndido.