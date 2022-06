Jardins Pequenos: 17 Inspirações Que Cabem Em Qualquer Quintal

Quando somos jovens, sonhamos em ter um enorme jardim para nos divertirmos e aproveitarmos os melhores momentos. Mas quando crescemos, muitas vezes damos mais valor aos outros ambientes da casa, que sempre aumentam de tamanho e recebem remodelações. E assim o jardim perde sua importância, deixado de lado.

Um olhar atento, no entanto, relembra o quanto o frescor e o bem estar são importantes no dia-a-dia. E o jardim é o único ambiente capaz de trazer elementos naturais com tanto primor, seja ele localizado na sala, na varanda, no quintal, onde for. É por isso que hoje nós apresentamos 17 belos jardins pequenos e que se encaixam perfeitamente em qualquer espaço. Descubra-os a seguir…