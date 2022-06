Plantas artísticas para a sua casa

As plantas, cada vez mais presentes na casa de brasileiros e de pessoas de todo o mundo, também estão ganhando novas formas de serem inseridas nas residências. Criar instalações que mesclam arte e elementos vivos é uma nova maneira de trazer a energia verde para dentro de nossas casas.

Mais e mais estamos cientes da importância desses elementos, já que, principalmente nos grandes centros, estamos sendo privados do contato com a natureza, algo fundamental em nossas vidas e que às vezes é deixado de lado em função da abundância do concreto e da proliferação dos aparatos tecnológicos. Mas para novamente lembrá-los sobre o assunto e para trazer novas ideias na hora de dar um toque de vida aos projetos arquitetônicos, eis que surge este artigo!

A sua casa nova não precisa necessariamente ser toda pensada de maneira ecológica, apesar de que aconselhamos o uso consciente dos recursos a fim de causar o menor impacto ambiental possível. Se você estava procurando por novas maneiras de trazer mais natureza para dentro de casa, confira este novo Livro de Ideias, e inspire-se mais e mais, e assim alie mais valor decorativo e qualidade de vida ao seu novo projeto!