Casa contemporânea com cara de férias!

Hoje traremos até você uma mistura arquitetônica que revive o melhor do sossego e da tranquilidade com o apoio nas últimas tendências de estilo e forma, que abordam superfícies e linhas simples, com materiais ricos em texturas e uma aparência delicada em todos os cantos.

Esta obra impressionante do escritório mexicano Boué Arquitectos, soube trabalhar com muito cuidado a estética contemporânea aliada ao cuidado especial com as vistas e o entorno natural, aproveitando todas as vantagens do terreno e ambiente. O segredo foi trabalhar muitas aberturas, caixilhos e materiais frios marcados por contrastes de cor e elementos quentes como a madeira.

O resultado é muita suavidade, também permitida pela inclusão da estrutura e caixilharia metálica junto ao projeto. Maravilhas que somente um escritório com mais de 25 anos de experiência em arquitetura é capaz de alcançar. Autor do projeto: arquiteto Gerardo Boué; Colaboração e coordenação de obra: arquiteto Alejandro Cruz.

Com certeza você ficará encantado com todas estas maravilhosas vistas!