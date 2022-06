8 Ideias geniais para decorar paredes

As paredes são os pilares de qualquer construção. Além de sustentar e conectar o teto com o chão, são elas que dão o contorno dos espaços e fazem com que os cômodos internos fluam em sintonia. Além disso, é através delas que podemos contar com a nossa privacidade, algo indispensável em diversos momentos do dia e principalmente dentro de nossa própria casa.

Paredes bem decoradas podem realmente transformar um espaço. Antigamente, as paredes da grande maioria das casas não passava de uma estrutura lisa e branca, que poderia se exibir assim, nua, ou que ganhava quadros clássicos de pinturas, ou mesmo fotos em família que eram emoldurados para imortalizar momentos e memórias.

Mas o passar dos anos nos trouxe ousadia e a quebra de muitas regras e padrões. Hoje em dia, podemos até dizer que tudo é possível quando se trata de decorar um espaço. As paredes, antes deixadas de lado, estão ganhando cada vez mais personalidade. E não são poucos os recursos que podem ser utilizados na hora de dar vida à uma parede: de papéis à adesivos, passando por pinturas originais, texturas, detalhes minimalistas, iluminação ousada, revestimento incomum, etc. Sendo assim, queremos abordar mais uma vez esse tema: design de paredes!

Confira projetos especiais que foram garimpados em nossas páginas, todos eles criados por profissionais brasileiros que são muito eficientes na hora de criar espaços criativos e cheios de personalidade!