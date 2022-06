Uma casa que adora tijolinhos aparentes!

Que tal conhecer uma casa que aposta nos materiais tradicionais e convencionais, mas ao mesmo tempo celebrando a arquitetura contemporânea e com sua própria identidade?

Esta casa usa materiais tradicionais, mas a maneira mais convencional possível; uma casa que celebra a arquitetura contemporânea, mas com sua própria identidade. Este é o trabalho de estudo da Aguirre+Vazquez Arquitectos, que materializou todas essas ideias a partir do uso de materiais tradicionais, tais como tijolo maciço, usado de maneiras diferentes para atingir uma linguagem moderna e com um caráter particular e muito interessante.

A belíssima casa ocupa uma área total de 310 metros quadrados, divididos em dois níveis, com interiores ao encargo dos proprietários. Serviços, áreas sociais e os quartos são agrupados em torno de um eixo principal de circulação. O objetivo era criar uma caixa original utilizando materiais exclusivos de uma forma criativa, onde o projeto se baseia no poder expressivo do tijolo para atender às necessidades de uma casal com dois filhos que queriam ambientes bem definidos e uma estreita relação com o exterior.