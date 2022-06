11 ideias de terraços com plantas e bambus

Nesta semana, estamos falando sobre a importância de termos um terraço bem cuidado e que propicie uma experiência valiosa dentro de seus metros quadrados. Os terraços podem oferecer vistas que são verdadeiras obras de arte, mesmo em grandes cidades, que normalmente acumulam prédios gigantescos e uma abundância de concreto em sua estrutura. Já em locais mais afastados, é possível experienciar vistas fabulosas, como o mar que se estende até o horizonte, ou as montanhas e florestas que sintetizam a mais alta expressão da natureza. Possuir um terraço bem cuidado, nos dias mais quentes, é indispensável. Desde móveis confortáveis até o cuidado com a decoração e especial atenção aos detalhes. Plantas podem ser uma ótima maneira de trazer ainda mais vida à esses espaços. Em estilos decorativos que fazem referência à climas tropicais, é comum vermos instalações que incorporam o bambu em sua estrutura, recurso que pode deixar o terraço com uma cara incrível! Para ilustrar o que queremos dizer, nós selecionamos para este Livro de Ideias alguns projetos interessantes de profissionais brasileiros que conseguiram inserir plantas e bambus na criação de um novo terraço. Mais uma vez, inspire-se com a gente!