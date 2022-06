8 terraços maravilhosos

Mesmo que, hoje em dia, muitas cidades se transformaram em um mar de edifícios que competem em tamanho e altura, quase sempre é possível ter uma vista interessante a partir do terraço de prédios. Seja apenas o céu envolto em uma moldura inferior de concreto, ou mesmo um horizonte que se desenha ao longe, os terraços proporcionam verdadeiras obras de arte aos nossos olhos. Para que essa experiência seja ainda mais valiosa, é importante investir em um espaço que proporcione, através de móveis, decoração, elementos interativos e conforto, o ambiente perfeito para acomodar encontros entre amigos e familiares, ou mesmo bons momentos relaxantes na companhia do próprio silêncio. Nós, que ficamos maravilhados com a enorme quantidade de projetos incríveis que profissionais brasileiros de todas as partes disponibilizam em nosso portal, resolvemos selecionar alguns terraços simplesmente estonteantes, para que assim você se inspire para deixar o seu ainda mais com a sua cara! Afinal, quem possui o luxo de um terraço em sua casa não pode deixar esse espaço de lado na hora de decorar a casa, não é? Confira este novo Livro de Ideias recheado de belos exemplos de terraços!