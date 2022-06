Uma vila sensacional!

Se você é daquelas pessoas que ama casas rústicas, com telhadinhos tradicionais e revestimentos em pedra, esta pode ser a casa dos seus sonhos! Mas se você está na dúvida entre uma estética mais rústica ou mais moderna e atualizada, fique ainda mais certo de que chegou ao artigo certo: conheça uma casa com interiores surpreendentes!

Hoje trataremos de uma arquitetura no melhor estilo tradicional, com uma planta generosa e pé-direto bem alto e esplendoroso, nos moldes antigos, mas que tratou de modernizar os ambientes com o melhor e mais atual dos acabamentos. O projeto ficou por conta da empresa especializada em restauro e renovação, a Islabau Constructora, localizada em Palma de Mallorca, Espanha. A empresa conta com um portfólio vasto voltado especialmente para desafios que tratam de recuperações históricas e remodelações que as tragam para uma realidade e usos modernos. Ou seja, são mestres em trazer à tona e respeitar o melhor do passado, num projeto voltado para as necessidades do presente.

Vamos conhecê-la?