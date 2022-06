Casa rústica com modernidade e natureza

Hoje a equipe do homify levara você à uma visita especial! Conheceremos um projeto de arquitetura de beleza única marcado por qualidade e cuidado em todos os aspectos. Trata-se de uma casa que dialoga com o entorno e com a natureza, projeto dos profissionais da Squadra Arquitetura, empresa locada em Porto Alegre.

Como o próprio título já diz, o projeto em questão é uma residência projetada nos moldes modernos, com soluções atuais, mas que preserva o charme rústico através da escolha de seus materiais que nos remetem às sensações de contato com a natureza e tranquilidade interior. Para além de seu programa básico de necessidades, o que descobriremos a seguir é que a arquitetura em questão avança excepcionalmente, tornando a si mesma, através de um desenho virtuoso, numa grande e belíssima referencia visual que se mistura com as árvores ao redor, além de abrir-se para os jardins, num estilo arquitetônico que transforma e influencia a vida dos moradores.

Um projeto fresco, inovador, gostoso de olhar… Vamos conhecer?!