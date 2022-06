Uma casa muito diferente!

Na hora de projetar a casa dos sonhos, pensamos imediatamente nas milhares de casas que já vimos na vida, seja pessoalmente, seja através de fotografias. Mas este acervo mental enorme que criamos ao longo de nossa história pode ser um grande amigo ou nosso maior inimigo neste momento, pois cada uma de nossas referências deve ser usada com cuidado, tendo em vista conceitos básicos de estilo, forma e partido.

Ou seja, mesmo que a vontade seja reunir num mesmo projeto todas as coisas lindas que gostamos, devemos aprender a garimpar aquelas que mais se encaixam com nossa realidade e possibilidades, inclusive as especificidades do local do terreno e de seu entorno.

Pode parecer difícil, mas a ideia é justamente simplificar. Uma boa forma de garantir o resultado perfeito, é separando nossas milhares de ideias por categorias. Por exemplo, pensar nos estilos de fachadas que mais gostamos, nos materiais que mais nos chamam atenção, nas plantas arquitetônicas mais agradáveis aos nossos sentidos… Com isso em mãos, podemos começar esta deliciosa brincadeira que é reduzir e escolher.

Hoje conheceremos uma casa super diferente que é um grande exemplo para auxiliar neste processo projetual da casa dos sonhos. Aqui teremos uma residência moderna, glamourosa e super diferente, cujos profissionais souberam reunir e separar em harmonia diferentes referências e ideias, de formas bem distintas. O resultado é prático, original e impressionante! Vamos conhecer?!