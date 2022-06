Casa gaúcha com aura nova-iorquina

A casa marítimo é um exemplo de um projeto de arquitetura contemporânea e atual que introduz uma nova maneira de viver. Construída pela Seferin Arquitetura, era casa foi construída em um terreno de esquina de 560 m², no condomínio da Praia de Tramandaí no litoral do Rio Grande do Sul.

Com um estilo industrial moderno, o acabamento da casa ganhou características de lofts nova iorquinos que misturam um toque casual, moderno com elementos como o tijolo a vista, madeira rústica e o betão.