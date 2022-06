O antes e o depois de um terraço feio

Se lá em cima as estrelas iluminam o firmamento, cá em baixo a iluminação que brota do chão cria uma atmosfera mágica, de luz difusa, muito agradável. Todas as arestas e ângulos do espaço foram postos em evidência com luzes LED embutidas sob o estrado de madeira, e a luz ambiente é reforçada com algumas lanternas de chão num estilo um pouco antiquado e romântico.