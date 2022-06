Um casarão rústico espetacular!

Hoje seguiremos com um delicioso passeio por uma belíssima arquitetura rústica essencialmente italiana, localizada entre uma paisagem perfeita e que leva espaços aconchegantes, rústicos e deliciosos!

Aconchego, conforto, tranquilidade… Os fãs do estilo rústico certamente se apaixonarão por este casarão, que possui entre seus materiais elementares a pedra de acabamento simples e a madeira rústica nos revestimentos e mobiliários. Este belíssimo projeto chegou até nós através do profissional igualmente italiano Marcello Gavioli, nos deixando surpresos com a qualidade de seus ambientes!

Morar em uma casa como esta é uma experiência que certamente muda nossa relação com o mundo, com a arquitetura e com as pessoas ao redor. Não há como não viver em harmonia quando acordamos com uma belíssima visão da paisagem deslumbrante, ou quando relaxamos entre paredes ornamentadas pela simplicidade das formas naturais, ou até mesmo quando temos à disposição uma cozinha totalmente rústica para saborear uma comida deliciosamente caseira.

Um sonho como este pode estar ao alcance, basta procurar pelos elementos que mais lhe remetam à nostalgia ou bem aventurança rústica, e aplicá-los à sua realidade, procurando traduzir estas belíssimas ideias em interiores que se apropriem ao estilo de sua família.

Só nos resta avançar e conhecer mais um pouco…