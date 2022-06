Decore com poltronas clássicas do design

Paulo Mendes da Rocha, vencedor do Prêmio Pritzker de 2006, maior honraria concedida aos arquitetos, criou em 1957 a cadeira Paulistano para fazer parte do mobiliário do Ginásio do Clube Atlético Paulistano. Devido a sua elegância, simplicidade e atemporalidade, tornou-se um ícone do design e também integra hoje o acervo permanente do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. Feita originalmente à partir de uma estrutura de inox e com o assento de couro, a cadeira Paulistano ganhou versões em pintura eletrostática preta ou fosca e também em couro branco, como o exemplar deste projeto. A peça é item de destaque em qualquer ambiente.