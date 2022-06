Paisagismo: jardim de pedras

Este projeto de jardim, executado pela CP Paisagismo para a Casa Cor Brasília 2014, utiliza diversos materiais naturais, como madeira, água e pedras para criar uma atmosfera natural e rica em texturas e cores. As pedras naturais do piso do jardim, em formatos irregulares e de grandes criam um mosaico exuberante e permeável, permitindo que a água infiltre no solo.