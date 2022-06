6 maneiras de ter mais privacidade em casa sem gastar muito

Com biombos móveis ou paredes fixas, você conseguirá facilmente aumentar a privacidade de um espaço dentro de casa. Neste caso, por exemplo, fez-se uma parede aos pés da cama que cria junto à entrada do quarto um pequeno hall: isso serve para que, assim que se entra no quarto, não dê de caras com a cama ou com quem está la dentro.

Além disso, com essa solução ganha-se espaço de arrumação e uma espécie de closet!