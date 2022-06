Casa Pequena e Com Decoração de Interiores Colorida

O apartamento é pequeno, então precisa de um planejamento criativo para ser bem sucedido. Nessa imagem vemos que uma mesa de jantar é usada para separar a sala de estar da cozinha. Outro artifício que divide os dois ambientes é o piso: enquanto a cozinha tem piso frio, de cor neutra, a sala apresenta madeira rústica como revestimento.

Nessa divisão, acaba surgindo um outro ambiente integrado: a sala de jantar, com uma mesa simples que une a madeira e o branco, com cadeiras diferentes, para dar um toque moderno. Outros dois detalhes interessantes são: as pequenas lâmpadas, sustentadas por fios colorido, logo acima da mesa, e adesivos de letras, que ajudam a decorar a pequena sala de jantar.