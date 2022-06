Cozinha Planejada: 13 Ideias Do Que Não Pode Faltar

Como você viu nas ideias acima, há muito o que se aproveitar quando você tem a oportunidade de fazer uma cozinha planejada. Os mínimos detalhes têm sempre o objetivo de oferecer mais praticidade e bem-estar ao seu dia a dia em casa.

Então, antes de tudo, você precisa de um projeto. Contrate um designer ou arquiteto de interiores (há designers especializados em cozinhas) para fazer o desenho desse projeto em perfeita harmonia com o tamanho da sua cozinha.

Esse profissional vai pensar nas melhores soluções para que cada móvel fique localizado onde poderá oferecer praticidade, beleza e ergonomia.

Por exemplo, considerando a altura e a mobilidade das pessoas que usam o espaço. Não faz sentido você ser uma pessoa com 1,60m de altura, que passa horas na cozinha, e sempre precisar pegar uma cadeira para alcançar as louças no aéreo. Da mesma forma, se você tem problema de coluna, não tem por que ficar se abaixando para pegar as panelas na sua cozinha planejada.

Depois de todo esse planejamento funcional, o profissional também vai pensar na estética, de acordo com o seu gosto pessoal e o estilo de decoração que deseja ter na casa inteira. Principalmente se a sua cozinha for integrada com outros ambientes, é essencial que a decoração converse entre todos eles.

Nessa etapa, o designer ou arquiteto de interiores também vai sugerir os melhores materiais para fazer os móveis, visando a uma cozinha com alta resistência, durabilidade e um efeito estético incrível, como você sempre quis. Ao investir em ajuda profissional, você garante que o seu investimento será feito sem arrependimentos. Só precisa escolher o profissional certo, em quem tenha confiança e boas recomendações.