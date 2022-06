Um abrigo espetacular nas montanhas

Sem sombra de dúvidas, uma das principais atrações da residência é o espaço da adega climatizada, localizada no pavimento térreo. O espaço abriga a coleção de vinhos do proprietário e conta com um impecável controle de temperatura, de umidade e luminosidade, que garante a qualidade do sabor dos vinhos degustados e servidos pelo proprietário. As estantes contribuem com o posicionamento das garrafas de modo a evitar o ressecamento das rolhas e a entrada de ar e consequente oxidação do vinho. Envolto por pedras da região e com uma luminária de design elegante, o ambiente da adega é um espaço que impressiona qualquer visitante.