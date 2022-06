A casa enxaimel do século XXI

Podemos dizer sem hesitar que a residência foi feita para amantes da natureza e da nobreza. Desde a presença marcante da estrutura de madeira, que delimita as arestas de cada ambiente e emoldura as vistas para o exterior até a relação do interior da casa com o jardim circundante e com a paisagem externa favorecem o contato dos moradores com a natureza e a criação de uma atmosfera mais relaxante e introspectiva. Enquanto o fachada principal é mais fechada, protegendo a intimidade dos moradores, os ambientes sociais se abrem para o espaço exterior, principalmente para o jardim situado na parte posterior do terreno.