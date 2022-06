Casa de pedra rústica é simplesmente irresistível

O interior da residência é caracterizado pelas cores neutras das superfícies do revestimento cimentício. No living room, as vigas de madeira aparentes da estrutura da cobertura e a lareira evidenciam o estilo rústico do ambiente, enquanto o guarda-corpo de vidro temperado incolor marca a presença do novo. Os elementos complementares, como as almofadas e o tapete de desenhos geométricos, é que quebram a neutralidade do ambiente e dão personalidade ao ambiente.